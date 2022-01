"Je pense que de nos jours, il y a tellement de choses qui sont imprévisibles qu’on ne peut pas vraiment savoir ce qu’on va devenir. En tout cas, pour le moment, je suis très épanouie avec tout ce que je fais, que ce soit du solo, de la musique de chambre ou des plus grands ensembles. Je pense qu’il y a plusieurs choses qui me plaisent. Mais après ce qu’on a vécu avec la pandémie, ne plus pouvoir faire des concerts en public par exemple, je me rends compte que quand on a énormément de concerts, on enchaîne et on devient moins sensible à certaines choses. Et là, quand il y a eu cette coupure, c’est là où je pense que moi-même et plein d’autres musiciens nous sommes rendus compte de cette nécessité de jouer pour un public. Et c’est ça que j’aime, mais aussi le contact avec le public. Et voir que je leur fais passer un super moment, c’est très gratifiant et ça me fait tellement plaisir." Explique Stéphanie Huang.