C'est dans la lignée des concerts du "Dimanche 11h11" que l'Atelier Marcel Hastir accueillera Stéphanie Huang et Jean-Claude Vanden Eynden.

Laissez vous tenter par un concert violoncelle et piano autour des œuvres de Beethoven et Nadia Boulanger.

Infos : Concert de Dimanche 11h11 - Stéphanie Huang, violoncelle - Jean-Claude Vanden Eynden, piano Œuvres de Beethoven & Nadia Boulanger (ateliermarcelhastir.eu)

Le dimanche 21 mai à 11h11, gagnez deux places !