Stéphanie Huang de retour à Flagey pour un récital qui nous montre l'étendu de son talent

Stéphanie Huang a remporté tous les suffrages du public du Concours Reine Elisabeth : la violoncelliste belge a été élue ce samedi Prix Musiq3 du Public 2022, remportant plus du quart des votes. Et comme de coutume, le lauréat du Prix Musiq3 nous fait le plaisir de venir au Festival Musiq3. En compagnie du pianiste Boris Kusnezow, Stéphanie Huang nous propose un programme éclectique, composé de pièces de Nadia Boulanger, de Robert Schumann, de Schnittke et de Cassado.

