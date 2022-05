La relation avec le public est, bien entendu, très importante pour Stéphanie, encore plus dans le cadre du Concours Reine Elisabeth : "ça me faisait toujours tellement plaisir quand j’entrais sur scène de sentir que les gens étaient heureux de me voir, je me sentais portée. En tant que musiciens, on a besoin du public, après ce que l’on a vécu."

Stéphanie Huang a la chance de jouer sur un Francesco Stradivarius, fils d’Antonio Stradivarius, de 1742, prêté par la Fondation Michaël Guttman, par l’intermédiaire de la Chapelle Musical Reine Elisabeth, où Stéphanie Huang est artiste en résidence. C’est pour dire que la Chapelle, elle la connaît par cœur. Et pourtant, l’ambiance de cette semaine est bien particulière, puisque les candidats sont complètement coupés du monde, ils ne peuvent pas interagir avec le monde extérieur et donc Stéphanie ne peut pas communiquer avec ses amis qui résident à la Chapelle.