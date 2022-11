Stéphanie Frappart devient officiellement la première femme arbitre à officier en Coupe du monde

17h00, mardi 22 novembre 2022. Stephanie Frappart monte sur la pelouse du Stadium 974 à Doha en tant que quatrième arbitre lors de Mexique – Pologne : un petit pas pour l’arbitrage, un grand pas pour la cause féminine. L’arbitre française est devenue la première femme à officier en Coupe du monde. Il était temps, me direz-vous ! Frappart ne sera d’ailleurs pas la seule arbitre féminine dans ce Mondial, Salima Mukansanga et Yoshimi Yamashita officieront également durant les jours à venir !