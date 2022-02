Stéphanie Devillé, 38 ans et 63 buts marqués cette saison : La "Zlatan" du FC Walhain"

Geoffroy Cassart, le Président du club, a donné carte blanche à Stéphanie pour mettre sur pied une équipe féminine.

En quelques semaines l’ex-joueuse de Nationale a réussi à réunir 26 joueuses. Un mix entre joueuses expérimentées et jeunes pousses. Et moins qu’on puisse dire c’est que ce mix fait des ravages depuis le début de la saison : "On a gagné 17 matches en 17 journées de championnat. On a marqué plus de 100 buts. On n’en a pas encaissé en 2022. Moi j’ai mis 63 buts. Je dois dire que je suis bien entourée. Les petites jeunes courent autour de moi et moi je n’ai plus qu’à finir", confie en rigolant la serial buteuse du FC Walhain.

Les filles se retrouvent tous les mercredis pour l’unique entraînement de la semaine mais ça risque de changer si les Walhinoises montent en P2 : "Le but c’est évidemment de remporter le titre. Si on évolue l’an prochain en P2 on passera à deux entraînements par semaine".