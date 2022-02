Stéphanie de Monaco, comme un ouragan !

Dans les années suivantes, Stéphanie continue à exercer le mannequinat. Elle crée aussi sa propre ligne de maillots de bain, " Pool Position " et dessine également sa gamme de vêtements. La mode, c’est son truc. Le stylisme lui colle à la peau. Mais avide de nouvelles expériences, en 1986, elle enregistre son premier single, " Ouragan " composé par Romano Musumarra et écrit par la chanteuse française, Marie Léonor. Cette chanson était destinée à Jeanne Mas qui l’a refusée. A son grand dam ! Le disque se vend à plus de 2 millions d’exemplaires et reste près de quatre mois dans le top 50 dont 10 semaines à la première place. Son papa n’est pas peu fier de sa progéniture. Forte de ce succès, la princesse enregistre tout un album intitulé " Besoin " qui comprend la chanson " Flash " et " fleurs du mal ", titre hommage à son ex-petit ami, Pol Belmondo. En 1991, elle chante avec Michael Jackson sur l’album " Dangerous " sous le pseudonyme de " Mystery Girl ". A l’instar de sa maman Grace, Stéphanie s’investit dans les associations caritatives. Elle se consacre à la lutte contre le sida, crée en 1997, un foyer de vie pour jeunes adultes handicapés. Depuis 2004, elle préside l’association " Fight Aids Monaco " et est nommée deux ans plus tard, ambassadrice de bonne volonté de l’ONUSIDA. En 2013, elle fonde l’association Baby et Népal pour sauver deux éléphants menacés d’euthanasie. La princesse est de toutes les luttes, de tous les combats. Et pour perpétuer la tradition familiale, elle préside le Festival international du cirque de Monte-Carlo. En 2012, elle porte sur les fonts baptismaux le Festival New Generation, pépinière de jeunes disciples des arts du cirques.

La vie privée de la princesse a connu aussi de nombreux rebondissements. A son tableau de chasse très médiatisé, rien de moins que Pol Belmondo, Anthony Delon ou encore l’homme d’affaires français, Jean-Yves Le Fur. En juillet 1995, elle épouse son ex-garde du corps, Daniel Ducruet qui lui a donné deux enfants : Louis et Pauline. Le couple divorce en 1996 après que le magazine italien " Gente " révèle la liaison qu’entretient Ducruet avec une strip-teaseuse belge. En 1998, elle donne naissance à une petite Camille qui a pour papa, Jean-Raymond Gottlieb, lui aussi garde du corps. En 2003, elle épouse l’acrobate portugais, Adans Lopez Peres mais divorce l’année suivante. Pas facile la vie de princesse. Comme un ouragan !