Stéphanie Blanchoud : Comme actrice, je dois beaucoup à la série "Ennemi Public" !

A une époque où l’actualité met régulièrement en avant les violences subies par les femmes, la réalisatrice Ursula Meier a eu l’envie originale d’explorer la violence au féminin : pourquoi l’héroïne du film en est-elle venue à exprimer de telles pulsions ? Quelle est la part de responsabilité de sa mère dans ces pulsions ?

Le film démarre par une scène de paroxysme, une dispute très violente entre ce personnage principal Margaret incarné par Stéphanie Blanchoud et sa mère Christina. La décision de justice tombe, implacable : Margaret est soumise à une mesure stricte d’éloignement dans l’attente de son jugement ; elle doit rester à plus de cent mètres du domicile familial.

Mais dans sa structure narrative, la cinéaste suisse a choisi la difficulté. Après son "climax " inaugural, au lieu d’embarquer le spectateur dans un long flash-back qui expliquerait le passé tumultueux de la mère et de la fille, elle préfère raconter ce drame familial au présent, et ne livre que quelques informations au compte-goutte sur les profils de Margaret et de Christina.

La réalisatrice Ursula Meier a certainement pensé à la comédienne Stéphanie Blanchoud pour le rôle principal de "La Ligne" après l’avoir vue dans son seul en scène "Je suis un poids plume", où elle incarnait une femme qui se mettait à la boxe anglaise après une séparation.

Comment la comédienne s’est-elle investie dans ce projet ? Et comment s’inscrit-il dans sa carrière, après la mise en lumière qu’elle a gagnée dans la série "Ennemi Public" ? Les réponses dans son interview intégrale.