Stéphane Thiry reste à la tête de la zone de secours Luxembourg

Il avait annoncé son intention de passer la main en mars 2022, mais restera finalement aux commandes de la zone de secours Luxembourg. Stéphane Thiry est prêt à rempiler pour un second et dernier mandat à la tête des pompiers.

"Ce qui a évidemment changé la donne, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de candidat", déclare sans ambages Stéphane Thiry en prélude à notre interview. En effet, au bout de deux procédures de recrutement, aucun profil ne s'est dégagé. La faute à une charge de travail trop lourde pour un seul homme ? Pour le commandant de la zone de secours Luxembourg, cela ne fait aucun doute. En position de force, celui qui poursuivra son engagement pour six années encore a fait valoir ses conditions aux membres du collège. "Après décision du conseil (NDLR : le conseil de zone qui réunit les bourgmestres et l'institution provinciale doit encore valider la reconduction de Stéphane Thiry), on désignera un adjoint au commandant qui assumera la fonction de directeur-coordinateur et un ingénieur industriel pour réaliser d'autres tâches comme les marchés publics où il ne faut pas une expertise pompier".

Alors, doit-on considérer que le commandant est contraint et forcé à rester en poste du fait de l'absence de candidats ou y a-t-il un réel engouement au vu des renforts qui seront recrutés ? "Si aujourd'hui, je n'avais pas été convaincu de l'avenir, je n'aurais pas rempilé. L'un de mes objectifs, c'est de faire en sorte, qu'à l'échéance de mon second mandat, on ait mis en place une organisation qui ne fasse plus peur aux gens par sa taille et sa difficulté de gestion, mais qui attire énormément de commandants potentiels. C'est un vrai travail qui va avoir lieu".