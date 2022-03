Stéphane Plaza raconte son arrivée atypique en télévision : "J’avais pris une mine la veille"

Dans cette enquête rocambolesque, Stéphane Plaza joue le commandant Olivier, un policier qui lui ressemble, mais partiellement.

"C’est un personnage qui est opiniâtre, concentré, qui veut avoir la vérité, qui veut aller au bout des choses. Après il est taiseux, il n’a qu’un objectif, il abandonne tout pour cela" analyse-t-il.

Celui qui a d’abord entrepris des études au conservatoire d’art dramatique livre aussi son avis sur des castings de téléfilms récemment portés par des animateurs. Avant lui, Michel Cymes (Le doc et la véto) et Stéphane Bern (Meurtres en Lorraine) ont aussi incarné un personnage de fiction à l’écran.

Mais le plus célèbre agent immobilier de France tient à mettre les choses au clair : l’arrivée d’animateurs dans des tournages n’enlève pas de travail aux comédiens professionnels, au contraire. "Je suis plutôt acteur qu’animateur et épicurien donc je ne prends la place de personne. Pour mes confrères, on ne prend pas non plus la place de quelqu’un parce qu’on donne du travail : il faut savoir que quand Stéphane Bern ou Cymes font un téléfilm, il ne se tournerait pas sans eux. Au contraire, on devrait les récompenser et leur dire 'merci' de faire tourner des acteurs même si eux ne le sont pas" plaide-t-il. "On a tous des choses à raconter et on n’a pas à nous classer : il y en a qui sont très bons, qui peuvent faire deux choses à la fois, et d’autres qui peuvent se louper en faisant les deux choses à la fois".