Stéphane Mertens, triple vainqueur des 24 heures motos de Spa : "La sécurité des pilotes a été améliorée mais le circuit de Francorchamps reste toujours très rapide"

C’est donc le grand retour de la moto à Francorchamps avec les 24 heures de Spa qui se déroulent ce week-end sur l’Anneau ardennais. La dernière édition, qui s’appelait naguère les 24 heures de Liège, remontait à 2003. Après 19 ans d’absence, le EWC (le championnat du monde d’endurance moto) fait à nouveau escale en Belgique pour le plus grand plaisir des pilotes qui apprécient ce circuit mythique. C'est le cas de Stéphane Mertens, 106 victoires et 200 podiums, mais aussi double champion du monde en endurance et vice-champion du monde en Superbike, qui possède un des plus beaux palmarès des sports moteurs en Belgique. Le pilote bruxellois se réjouit de revoir une manche du mondial d’endurance à Spa-Francorchamps : " C’est vrai que ça fait plaisir à beaucoup de monde. Au public mais aussi aux pilotes nationaux et internationaux. Cette course avait disparu du calendrier alors que Francorchamps est un circuit unique. Le tracé est vraiment fantastique et très rapide. En tant que pilote, on éprouve des sensations exceptionnelles qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est aussi un circuit très long et la nuit il y a quelques chose d'envoûtant. A chaque fois que je venais à Francorchamps, c’était une aventure avec notamment des conditions météo toujours très incertaines comme ce sera le cas ce week-end ".

Pour pouvoir à nouveau accueillir ce championnat du monde d’endurance moto à Francorchamps, d’importants travaux ont dû être effectués. Principalement sur le plan de la sécurité afin que le circuit puisse obtenir son homologation. C’est ainsi que des bacs à graviers et des zones de dégagement ont été aménagés. Des travaux nécessaires pour Stéphane Mertens qui se montre admiratif : " Le circuit avait besoin de ces aménagements. La sécurité est évidemment primordiale. Comme je l’ai dit, ce circuit est ultra-rapide et dans ces conditions, en cas de chute, il faut absolument des zones de dégagement. C’est justement ce qui manquait auparavant ".



Pas de quoi dénaturer pour autant le circuit. Le tracé est resté quasiment identique, à l’exception d’un seul virage comme l’explique le triple vainqueur de l’épreuve : " En redescendant après les Combes, il y a un virage à gauche, au niveau de Bruxelles qui était trop proche d'un gros talus. Le virage a donc été un peu raccourci afin de laisser la place à une zone de dégagement. Un nouveau virage a vu le jour. Cela a pour effet d’améliorer les chronos. On doit gagner en moyenne 2 secondes au tour par rapport à l’ancien tracé. C’est évidemment un virage très différent et assez particulier. Il n’est pas très rapide mais dès la sortie de ce virage à gauche, ça descend assez fort. C’est presque un toboggan. La moto est donc fortement délestée sur l’angle et l’accélération est conséquente. Techniquement, c’est un circuit intéressant et plutôt compliqué mais je présume que les pilotes du championnat du monde vont vitre prendre la mesure de ce nouveau virage ".

Et parmi les pilotes actuels, qui participent au Mondial, Xavier Siméon, leader du championnat et champion en titre avec le SERT, le Suzuki Endurance Racing Team apprécie lui aussi ces changements et notamment ce nouveau virage : " Je suis très content de ces changements. Le circuit évolue et on se sent plus en sécurité et on est donc forcément plus confiants. On va pourtant plus vite puisque le speaker corner a été modifié pour la moto avec un virage supplémentaire mais la piste est un peu plus courte et le virage plus rapide car on doit moins freiner pour l’aborder. J’ai déjà trouvé mes marques. C’est un virage qui représente une petite difficulté vu son dénivelé mais je suis convaincu que les chronos seront nettement meilleurs qu’auparavant ".

Avec ces travaux, le circuit correspond donc aux normes de la FIM, la Fédération Internationale de Motocyclisme pour l’Endurance, en attendant de pouvoir peut-être accueillir d’autres disciplines.. Francorchamps ne manque en tout cas pas d’atouts pour les motos comme le souligne Stéphane Mertens : " Les responsables du circuit ont décidé d’investir pour la moto. Les normes de sécurité sont désormais respectées et le championnat du monde d’endurance est de retour. J’espère que d’autres épreuves comme le Moto GP pourraient débarquer à Francorchamps dans les prochaines années. Je le répète, le circuit est magnifique et la nouvelle tribune au sommet du raidillon permet aux spectateurs d'avoir une vue plongeante sur ce circuit qui est entré dans l'ère de la modernité ".

En attendant, Stéphane Mertens, qui roule ce week-end en catégorie classique, au guidon d’une Yamaha, se montre optimiste quant à l’avenir de la moto à Francorchamps.