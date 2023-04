Stéphane Mercier rend hommage à Paul Desmond et crée un label belge

On ne l’arrête plus, partagé entre ses voyages à l’étranger, ses concerts en Belgique, la sortie de son album live "Mixology", la sortie d'un livre sur le jazz… Stéphane Mercier trouve encore le temps d’enregistrer un nouvel album en Angleterre et mettre au monde un tout nouveau label belge.

En tant que Saxophoniste, Stéphane Mercier vient de sortir un bel hommage à un célèbre saxophoniste américain, puisqu’on lui doit sans doute le morceau de jazz le plus connu au monde "Take 5", j’ai nommé Paul Desmond. Une composition qu’il écrit en 1959 et qui fera les heures de gloire du Dave Brubeck Quartet. Le morceau ouvre ce nouvel album du saxophoniste bruxellois "Calling Paul Desmond", enregistré en Angleterre et qui compte dix titres dont sept compositions de Desmond. On y retrouve également le titre "Emily" composé par Johnny Mandel et chanson du film "The Americanization of Emily" sorti en 1964, "Odd & Even For Paul" une composition personnelle de Stéphane Mercier ainsi que "Take My Heart", un titre composé par le belge Jean Kluger, coproducteur de l’album et fils de Jacques Kluger qui fut un des premiers véritables producteurs de musique belge dans les années 1930. Pour accompagner le saxophone alto de Stéphane Mercier, on retrouve Mark Edwards au piano, Jack Gillen à la guitare, Conor Chaplin à la double basse et Darren Beckett à la batterie.