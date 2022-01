Stéphane Mercier raconte l'influence du jazz sur la musique populaire et joue du Toots Thielemans

Stéphane Mercier ne quitte pas son instrument, le saxophone, depuis la fin des années 80. Cet instrument breveté en 1846 par Adolphe Sax connaît ses lettres de noblesse grâce au jazz dans les années 1920. L’amour que porte le musicien belge de 51 ans à cet instrument s’explique par son enfance. "J’étais adolescent dans les années 80. Dans cette décennie, on sortait de la guitare des années 70 et on rentrait dans le saxophone qui était omniprésent dans les publicités, dans la bande dessinée, au cinéma avec Clint Eastwood, George Michael avec Careless Whisper. J’étais tout jeune et cela m’impressionnait" révèle-t-il.

À la manière du saxophone, Stéphane Mercier s’exporte outre-Atlantique pour démarrer sa carrière. Il étudie au Berklee College of Music de Boston en 1992 et s’installe aux États-Unis pour une dizaine d’années. Passé avant par le Conservatoire royal de Bruxelles, le saxophoniste s’épanouit au pays du jazz. Là-bas, l’élève et le maître s’entraident et les musiciens s’encouragent entre eux. "Je me souviens, je ne trouvais pas mes marques. Quand je suis arrivé là-bas la première semaine j’étais dans une jam session. C’était un club rempli d’Afro-Américains. J’ai joué une note et une personne à la table juste en face de moi a fait 'yeah' et cela m’a mis en confiance pour les 10 prochaines années où je suis resté là-bas".