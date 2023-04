Stéphane Mercier prochain invité de C21 Lounge ce samedi

Notre prochain invité sera le saxophoniste belge Stéphane Mercier pour la sortie de son nouvel album ‘Calling Paul Desmond’

Né à Bruxelles en 1970, Stéphane Mercier réside sept ans à New-York, après trois années d’études à Berklee, Boston dans les années 90. Il y développe sa carrière et signe pour un des plus importants labels indépendants de jazz (Fresh Sound/New Talent). L’album ‘Flor de Luna’ est enregistré en 2000 et distribué dans le monde entier. Il passe ensuite deux ans à Paris avant de revenir s’installer en Belgique. Il multiplie les projets internationaux avec des groupes à dimensions variables, du duo intimiste au big band. En 2013, il sort un album regroupant 16 duos avec les grands du jazz belge, un album live d’un nouveau sextet international, et aussi lance le spectacle itinérant la Boîte de Jazz qu’il met sur pied avec son père Jacques Mercier, homme de lettres et de média. Ensemble, ils en font 270 représentations devant plus de 27 000 spectateurs. En 2014, il est envoyé dans le monde entier en tant qu’ambassadeur Adolphe Sax, l’inventeur belge du saxophone né deux cents ans plus tôt, afin d’y donner des concerts et des conférences. En plus de son actualité de saxophoniste, il prend la tête du Jazz Station Big Band, groupe “maison” du célèbre club bruxellois, la Jazz Station.

Depuis des années, le producteur Jean Kluger a proposé régulièrement à Stéphane d’enregistrer un album reprenant les compositions du célèbre saxophoniste américain Paul Desmond, l'altiste cool jazz le plus écouté, grâce à son ‘Take Five’ immortalisé par le Dave Brubeck Quartet. L'idée trottait dans la tête du musicien, car Desmond a été pour lui un coup de foudre au saxophone alto. Quand il était adolescent, Mercier écoutait ses vinyles sur le vieil ampli à lampes de son grand-père. Et puis l’idée a pris forme. Stéphane s’est occupé des arrangements, il a composé un nouveau morceau pour l’occasion et, avec l’aide du batteur irlandais Darren Beckett, il est allé enregistrer l’album en Angleterre avec des musiciens locaux. A découvrir ou redécouvrir dans Classic 21 Lounge.