Stéphane Lefebvre, champion de Belgique des rallyes 2022 : "Cette saison, les cartes sont redistribuées avec 3 candidats au titre"

La nouvelle saison du BRC, le championnat de Belgique des rallyes, démarre ce week-end à l’Haspengouw avec plusieurs prétendants au titre national. Parmi ceux-ci, Gino Bux, le vice-champion en titre ; Adrian Fernémont, double champion de Belgique ou encore Cédric Cherain qui a rejoint le team BMA de Bernard Munster. Le Liégeois, qui sera au volant d’une Hyundai briguera lui aussi le titre. La saison s’annonce donc indécise et très ouverte en raison notamment de l’absence du champion en titre. Stéphane Lefebvre, qui a survolé la saison 2022, ne participera pas au championnat de Belgique. Le Français, présent au Monte-Carlo, a d’autres perspectives cette saison en WRC2. Le plus belge des pilotes français est toutefois bien placé pour préfacer cette nouvelle saison d’un championnat qui n’a plus de secrets pour lui.

La dernière apparition de Stéphane Lefevre en Belgique remonte au mois de décembre avec sa victoire au Spa Rally. Le pilote nordiste ponctuait en beauté une saison remarquable avec la Citroën C3 Rally2 du team DG-Sport. Le natif de Noeux-les-Mines a trusté les succès l’an dernier en remportant 7 des 8 manches du championnat de Belgique auxquelles il a participé. Une saison exceptionnelle, couronnée d’un titre de champion de Belgique amplement mérité. Ce titre, Stéphane Lefebvre l’apprécie à sa juste valeur : " C’est le championnat de mon cœur parce que je suis frontalier et donc j’ai bien plus d’affinités avec les épreuves belges que françaises. A titre de comparaison, quand je devais aller au rallye des Cévennes ou au rallye du Var, c’était à plus de 10 heures de route alors qu’Ypres n’est qu’à 40 minutes de chez moi. J’ai donc grandi avec les rallyes belges et pas les rallyes français. C’est pour cette raison que le BRC me tient particulièrement à cœur. J’ai participé à pratiquement toutes les manches de ce championnat et hormis le Condroz, où nous avons abandonné suite à un souci mécanique alors que nous étions en tête, je les ai toutes gagnées l’an dernier. Je précise aussi que j’ai déjà remporté le rallye du Condroz à trois reprises. Je pense que j’aurais pu difficilement faire mieux l’an dernier et j’en retire donc une fierté légitime, d’autant que c’est mon premier titre national. Des saisons comme celles-là, tout le monde en rêve et il faut le vivre pour y croire ".

Un championnat très relevé

C’est donc avec le sentiment du devoir accompli que Stéphane Lefebvre s’est tourné vers d’autres horizons même si le pilote français garde un excellent souvenir des épreuves belges auxquelles il a pris part. Une expérience qui devrait lui servir pour d’autres rallyes. " Le championnat de Belgique est clairement un des championnats les plus relevés en Europe. Il suffit de voir le nom des pilotes qui y participent. Les meilleurs Belges sont là ainsi que quelques pilotes étrangers de renom. C’est un championnat où on ne peut pas se permettre de rouler à 85% vu la concurrence. On doit toujours attaquer et rouler au maximum. La Belgique est aussi une terre de rallye avec une grosse ferveur populaire. Il y a toujours de nombreux spectateurs le long des routes. Les manches sont variées avec des spécificités qui leur sont propres. Par exemple, Ypres n’a rien à voir avec le Condroz ou Spa. J’avais un peu d’expérience du Mondial mais je découvrais la plupart de ces rallyes pour la première fois et donc j’ai dû prendre certains risques par rapport aux autres pilotes belges qui connaissaient les spéciales. J’ai souvent réussi à faire la différence dans les premières boucles en suivant bien les notes. On peut dire que j’ai beaucoup appris de ce championnat, notamment la lecture des routes et des grips. Maintenant, au moindre coup d’œil, je suis capable de prédire le grip que je vais retrouver derrière le volant. C’est donc un atout non négligeable et on peut dire que j’ai repris confiance dans la voiture et en moi que je n’avais plus depuis longtemps ".

Trois candidats au titre

Alors qu’on le retrouvera au rallye de Croatie dans quelques semaines, Stéphane Lefebvre suivra avec intérêt ce championnat de Belgique et notamment la première manche prévue ce week-end à l’Haspengouw. Selon le pilote français, le BRC vaudra à coup sûr la peine d’être suivi : " La compétition s’annonce passionnante même s’il faudra avant tout prendre en compte l’aspect financier qui conditionnera le nombre de manches pour les différents pilotes. Cela dit, la bagarre pour le titre devrait faire rage et bien malin qui pourrait prédire le futur champion de Belgique. Gino Bux sera à coup sûr aux avant-postes. Après avoir terminé 2e l’an dernier et montré de très belles choses avec la Skoda Fabia alors que c’était pourtant une saison d’apprentissage, il devrait confirmer en 2023. Il portera cette fois les couleurs du Belgian VW Club au volant d’une Polo GTI Rally2. De son côté, Adrian Fernémont a déjà été sacré deux fois champion de Belgique. Ce n’est donc pas un hasard. Il possède les qualités pour décrocher un nouveau titre avec une Skoda Fabia RS Evo préparée par le PTR Racing. Enfin, Cédric Cherain, champion l’an dernier en GT et qui a déjà goûté au WRC, pourra disposer de la Hyundai i20 N Rallye2 cette saison. C’est la première fois qu’il sera aussi bien armé pour viser le titre. Je suis convaincu que le titre de champion de Belgique va se jouer entre ces 3 pilotes même s’il y aura des outsiders comme Cédric De Cecco sur la Citroën C3 Rallye2 CRT-Sport pour ne citer que lui ". Vu l’attachement que Stéphane Lefebvre porte au championnat de Belgique 2022, est-ce envisageable de voir malgré tout le Français au départ de certains manches du BRC ? " Il n’y a rien d’officiel pour le moment et ce n’est donc pas à l’ordre du jour. La priorité reste le Mondial en WRC2 mais vous savez, tout dépendra des opportunités. Il faudra voir avec DG-Sport mais ce n’est pas impossible de me voir en Belgique cette année, du moins en fonction des disponibilités par rapport au calendrier " déclare Stéphane Lefebvre avec un petit sourire malicieux. Ce qui laisse peut-être présager que les spectateurs belges pourraient avoir l’occasion d’à nouveau admirer la pointe de vitesse du pilote français sur certaines épreuves du BRC.