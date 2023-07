Stéphane Heulot toujours fâché par l’abandon d’Ewan : "On ferait quoi si on avait eu 6 ou 7 coureurs uniquement dédiés à Caleb ?"

Lotto Dstny a connu une journée à double tranchant lors de la 13e étape ce vendredi. Si Maxim Van Gils a réalisé une magnifique course et a terminé deuxième au sommet du Grand Colombiers, Caleb Ewan a, lui, abandonné.

Un abandon qui n’a pas du tout plu au manager de l’équipe Stéphane Heulot qui s’était exprimé à l’arrivée. Ce samedi, avant le départ de la 14e étape, il est revenu sur la situation et conservait sa position, au micro de Jérôme Helguers : "Tout coureur a des droits, mais il a aussi des devoirs vis-à-vis de ses partenaires, de son staff, de ses équipiers. J’estime que de ce côté-là, l’équation n’est pas juste".

La déception d’Heulot vient surtout du manque de motivation de son coureur, pour qui il a pourtant l’impression d’avoir fait les efforts nécessaires pour le placer dans les meilleures conditions : "Caleb est un coureur de talent, on le sait et il n’y a rien avec ça. On lui fait confiance. On a donné le maximum qu’on pouvait donner. Maintenant, il y a une chose qu’on ne peut pas faire à sa place, c’est trouver la motivation, la grinta, l’envie de réussir. Il l’a eu, il a fait deux bons sprints on va dire. Et paradoxalement, lorsqu’on a cédé à ses caprices, d’avoir toute l’équipe à son service, en faisant rouler Van Gils sur l’étape de Bordeaux, quelque chose que je voulais vraiment éviter, et la raison vous l’avez vue hier. Je trouve que ça n’avait pas de sens. On se fait taper trois fois sur le casque par Philipsen, je crois qu’à un moment donné, il faut essayer d’être là au bon moment et de manière pertinente. Et encore une fois, à Moulins, on n’est pas là, donc je ne peux pas être satisfait de cela".

Il ne décolérait pas non plus d’avoir presque perdu trois coureurs puisque des équipiers avaient été placés aux côtés du sprinteur australien pour tenter de le ramener dans les délais : "Si je rentre dans ce schéma de dire que ce n’est pas grave, que c’est quand même bien, je ne fais pas mon job. Il n’y a pas de méchanceté, il n’y a pas d’aigreur vis-à-vis de Caleb. Il y a une reconnaissance de ce qu’il a fait par le passé pour l’équipe. Maintenant, on est dans un sport de compétition, je ne peux pas accepter qu’hier Florian Vermeersch et Frederik Frison soient à la limite de l’hors-délai parce que monsieur avait décidé d’abandonner. Quand on commence à parler d’abandon avant de prendre le départ, je suis désolé, ça n’a aucun sens, il reste encore deux sprints à faire sur le Tour".

Fer de lance présumé de cette équipe Lotto Dstny, Caleb Ewan n’était cependant pas la seule arme alignée par Stéphane Heulot, et le manager est heureux d’avoir posé ce choix, confirmé à la suite de l’abandon de son sprinteur : "Il m’a répété plusieurs fois de lui faire confiance. Je n’ai fait que lui faire confiance. Mais je lui avais dit que de toute façon une équipe allait dédier le lead-out complet donc je pense que ce n’était pas déconnant d’aligner l’équipe qu’on avait. Effectivement, il y avait des enjeux sur lui, mais je refusais l’esprit de mono stratégie et j’ai bien fait. Parce qu’aujourd’hui, on ferait quoi. On ferait quoi si on avait eu six ou sept coureurs uniquement dédiés à Caleb ? On serait orphelin et on suivrait un convoi pour rallier Paris et pour moi ce n’est pas ça le Tour, ce n’est pas ça le vélo. J’aime avoir des solutions dans le tiroir tous les jours, de donner ce qu’on peut donner. On s’investit, on donne du temps. C’est de l’énergie et moi je pense à tout mon staff, mes coureurs et surtout aux partenaires. Encore une fois, il a des droits et je pense qu’on y accède, mais les devoirs, il ne les respecte pas".