Stéphane Heulot, nouveau patron de Lotto-Dstny : "Mon conseil à Arnaud De Lie ? Devenir un âne"

L’une des missions de Stéphane Heulot sera de ramener la plus vieille équipe du peloton au sein de l’élite du World Tour. Et parmi les ingrédients qui doivent l’aider à faire prendre la sauce il y a un certain Arnaud De Lie. Un coureur qui a déjà tapé dans l’œil du nouveau patron. "Ce qu’il a fait l’année dernière, est passé presque inaperçu pour beaucoup de personnes parce qu’effectivement en Belgique on a du Remco Evenepoel et du Wout van Aert qui écrasent tout" souligne Stéphane Heulot. "Et c’est peut-être très bien qu’il puisse garder cette tranquillité d’esprit. Il a fait une première année pro exceptionnelle. 6e mondial ce n’est quand même pas rien ! Sans vouloir lui mettre trop de pression il me fait penser à Peter Sagan à ses débuts. On n’a pas encore découvert tout l’univers dans lequel il peut s’exprimer et lui-même est très ouvert à cela parce qu’il ne veut pas qu’on le catalogue comme un sprinteur. Je pense qu’il va pouvoir s’exprimer sur des terrains bien plus larges que ceux que l’on a vus jusqu’à présent".

Le statut de pépite prometteuse, Stéphane Heulot connaît. Présenté un temps comme le successeur de Bernard Hinault, l’ancien champion de France pense néanmoins que son coureur a plus de chances que lui de percer au plus haut niveau.

"L’idée qu’Arnaud De Lie sera un des grands acteurs du futur n’est pas du tout surfaite. Si j’ai un conseil à lui donner c’est de rester comme il est et de garder sa spontanéité. Je lui ai dit : essaye d’être un âne. Un âne c’est péjoratif mais c’est très intelligent et on dit qu’un âne ça ne butte jamais deux fois sur la même pierre, ça ne commet jamais deux fois les mêmes erreurs. Et justement, des erreurs il va en commettre mais l’important c’est de ne pas les faire deux fois. Il va apprendre très vite. C’est un terrien, quelqu’un avec des valeurs très fortes. Je ne suis pas vraiment inquiet pour son avenir. La seule chose que j’espère c’est que son avenir va s’inscrire le plus longtemps possible avec nous".