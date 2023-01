Stéphane Heulot, nouveau manager de Lotto Dstny : "Le projet global m’a séduit"

Lotto Dstny, qui n’évoluera plus en World Tour cette année, a trouvé son nouveau manager général en la personne de Stéphane Heulot, Français de 51 ans. L’ex-coureur cycliste (entre 1992 et 2002) a évoqué dans un entretien avec le quotidien régional Ouest-France son arrivée au sein de la formation belge.

"Le projet global m’a séduit", a confié Heulot, ancien porteur du maillot jaune au Tour de France en 1996, L’équipe ne s’est pas contentée de faire de l’élite, elle a ce regard sur les jeunes, sur les femmes. C’était déjà un facteur qui me touchait particulièrement. Je suis sensible au cyclisme dans sa globalité avec cette reconnaissance pour la base. Le monde professionnel est tellement coupé des réalités, alors que sans la base il n’y a pas de haut de niveau. Or, ce n’est pas ce que je ressens dans cette structure".

D’origine bretonne, Stéphane Heulot devient le premier Français à diriger une équipe cycliste belge. Mais l’ancien manager de l’équipe Sojasun connaît bien la Belgique puisqu’il y habite depuis 2014. "Ce n’était pas concevable de nommer quelqu’un au poste sans qu’il ait un pied dans le pays. L’important c’était d’être au minimum bilingue français-anglais. Je ne suis pas néerlandophone, mais j’y travaille. Je balbutie le néerlandais. C’est quelque chose que je vais améliorer", a déclaré Heulot.

Les objectifs de Lotto Dstny (anciennement appelée Lotto-Soudal) seront dévoilés le 13 janvier prochain.