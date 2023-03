Stéphane Heulot, manager de Lotto-Dstny : "Jumbo-Visma a plus d’une jambe de plus que les autres"

Chaque jour, le peloton s’élance et à la fin, c’est la Jumbo-Visma qui gagne. Les courses flandriennes majeures ont beau défiler à vitesse grand V depuis quelques semaines, le refrain ne change pas. Nouvelle illustration avec le 2e récital consécutif signé Christophe Laporte, ce mercredi sur À Travers la Flandre, pour offrir un 5e bouquet d’envergure à la formation néerlandaise. Forcément, l’hégémonie Visma commence à désespérer la concurrence.

Ancien champion de France et désormais manager sportif chez Lotto-Dstny, Stéphane Heulot a répondu aux questions de Samuël Grulois après l’arrivée à Waregem. Même s’il ne l’avoue qu’à demi-mot, on sent le Français frustré… comme beaucoup d’autres, sans doute : "Ce n’est pas forcément évident à vivre. Les déductions peuvent être simples. Mais bon, ils ont un budget conséquent, d’excellents coureurs, voire les meilleurs, dans ce registre… et même dans l’autre registre d’ailleurs (rires). C’est vrai que c’est compliqué de jouer avec eux et il faut essayer à notre niveau d’exploiter tout ce qu’on doit exploiter. L’avenir nous dira si c’est la bonne solution ou pas. Pour l’instant, on n’est pas en l’aptitude de rivaliser avec eux" confie-t-il très réalistement, constatant que, pour l’instant, Jumbo ne joue pas dans la même catégorie que les autres formations.

Alors ressentit-il un "écœurement", mot souvent galvaudé dans le langage sportif et parfois utilisé à outrance. Il préfère ne pas y penser et se focaliser sur sa propre équipe. C’est en tout cas ce qui ressort de ses propos : "Je suis plus focalisé sur mes gars. C’est vrai qu’on peut être écœuré. Quand on voit le numéro qui a été fait à Gand-Wevelgem, quand on voit les autres courses, on s’aperçoit qu’ils ont plus d’une jambe de plus que les autres. Cela peut parfois décourager. Mais faisons notre chemin. On a relancé Lotto avec un superbe état d’esprit. Continuons là-dessus."