Stéphane Heulot (manager de Lotto-Dstny) à propos d'Arnaud De Lie: "On veut construire un homme et un grand champion"

"Oui, on reverra Arnaud De Lie sur un vélo en compétition cette année" précise Stéphane Heulot ! "Il faut compter à peu près six semaines de récupération. Est ce que ce sera le temps de remettre les fesses sur une selle ou est ce que c'est le temps de remettre un dossard ? Ce sont des choses bien différentes, mais on part sur cette idée de six semaines. On espère pouvoir le revoir sur le Tour de Wallonie fin juillet et c'est un objectif optimiste. Mais encore une fois, la santé avant tout. Une carrière, cela doit être bien géré. Et il n'est pas question, en tout cas, de précipiter les choses par rapport à un avis médical qui serait contraire."



Etes-vous inquiet par rapport à ce qui se passera dans la tête d'Arnaud De Lie, dans les prochains mois, dans les prochaines années par rapport à cette capacité d'aller participer au sprint massif ?

"Non, je ne m'inquiète pas" répond Stéphane Heulot. "Ce sont des choses qui, malheureusement, ne sont pas faciles à anticiper. Je ne pense pas qu'Arnaud ait pris le moindre risque sur ce sprint. On en avait un petit peu parlé, d'ailleurs avant le départ. Je lui avais dit de faire attention parce que c'est vrai que sur sur les 4 Jours de Dunkerque, on a souvent assisté à des sprints assez chaotiques... Dans le sens où, effectivement, on n'avait pas non plus un plateau extrêmement relevé dans ce domaine là. Et cela incite parfois des coureurs qui n ont pas cette expertise du sprint à vouloir tenter de se glisser. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans la chute. Arnaud ne pouvait strictement rien y faire. Donc je pense qu'il n'a pas cette culpabilité d avoir fait une faute ou quoi que ce soit. C'est la faute à pas de chance. C'est le vélo, c'est de l'équilibre. Quand on perd, on tombe et parfois on se blesse. C'est ce qui s'est passé. Je pense qu'Arnaud est ce type de garçon qui sait tourner la page assez rapidement sur ce genre d'événement."