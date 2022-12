Stéphane Heulot, champion de France en 1996, deviendra le nouveau manager de Lotto-Dstny

Le Français Stéphane Heulot sera le nouveau manager général de Lotto-Dstny. L'information, publiée par différents médias, dont le Français Le Télégramme, a été confirmée à Belga.

Coureur professionnel entre 1992 et 2002, champion de France et porteur du maillot jaune au Tour de France en 1996, Heulot, 51 ans, avait monté sa propre équipe professionnelle en 2009, Besson Chaussures devenu Saur-Sojasun puis Sojasun. Depuis 2019, il était manager au sein de l'équipe américaine Rally Cycling. Frank Glorieux, ancien CEO de Cycling Vlaanderen, était le dernier en course avec Heulot pour succéder à John Lelangue à la tête de l'équipe belge.