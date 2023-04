Stephane Ginsburgh aux Nuits Botanique, gagnez deux places !

C'est au Grand Salon du Botanique que le pianiste Stephane Ginsburgh présentera un concert autour de quatre compositeur des plus évocateurs et jubilatoires du 20e siècle.

Les Hongrois Béla Bartók et György Ligeti encadrent Erwin Schulhoff et Sergei Prokofiev dans ce récital de cycles de pièces brèves.

Béla Bartók a transcendé le folklore musical de son pays. Il réinvente les sonorités vitales des instruments populaires, les bruissements nocturnes et la course effrénée de l’animal pourchassé.

György Ligeti, grand héritier de son aîné, incorpore un imaginaire multiculturel qui va de son pays natal jusqu’en Afrique Centrale pour créer une musique vertigineuse pour pianiste polyrythmicien !

Erwin Schulhoff, musicien austro-tchèque polymorphe et dadaïste est quant à lui un des premiers à conjuguer le style classique et les formes jazz de son époque.

Enfin, Sergei Prokofiev, Russe surdoué né en Ukraine, reprend dans ce cycle peu joué des musiques composées pour l’opéra et le cinéma.

Infos : STEPHANE GINSBURGH | Botanique

Le 10 mai à 19h30, gagnez deux places !