Stéphane Freiss et Helena Noguerra mènent l'enquête dans "Meurtres à Collioure"

Les soupçons se portent rapidement sur le mari de la victime, Pierre Castaldi, un peintre de Collioure dont la femme était aussi le modèle et la muse. Il a beau crier son innocence, les faits sont contre lui : absence d'alibi, jalousie maladive, disputes fréquentes et violentes avec menace de mort. Par ailleurs, parmi ses thèmes de prédilection, Pierre Castaldi avait l’habitude de peindre la légende de Paracols. Au Moyen-Âge, pour se venger de Guillema, une sorcière qui l’avait maudit, le seigneur de Paracols la fit placer dans un tonneau rempli de clous et de tessons de verre avant de pousser le tout dans un ravin. Et pour finir, les enquêteurs finissent par trouver un témoin présent sur la colline la nuit du meurtre. L’enquête semble bien partie pour être bouclée dans les meilleurs délais...