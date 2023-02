Stéphane Breda sur le penalty du Standard : "je ne suis pas d’accord avec cette règle"

En fin de deuxième mi-temps ce samedi face au Cercle, le Standard a bénéficié d’un penalty pour une faute de main de Jesper Daland. Une décision que comprend Pascal Scimè. "C’est vraiment le genre de phase que je déteste mais je ne suis pas choqué qu’on l’ait accordé au Standard".

Un choix que confirme Stéphane Breda : "Cette année il y a penalty, il y a 4 ans il n’y avait pas penalty. Nous, on ne s’y retrouve pas parce qu’on a toujours cette vision de l’intention et ici j’ai vraiment le sentiment que le joueur n’a aucune intention d’arrêter le ballon. Il a le bras décollé donc automatiquement on juge qu’il augmente sa surface corporelle, même si je considère qu’il ne l’augmente pas beaucoup. Ce n’est pas un geste volontaire et le bras n’est pas si loin que ça du corps. À l’heure actuelle ils doivent siffler donc ils la sifflent. Le problème c’est qu’on n’est pas d’accord avec la règle. Ici ils appliquent la règle comme elle est éditée pour le moment."

Dans la suite de ses analyses, notre consultant est revenu sur l’exclusion de Rob Schoofs face à Charleroi. "C’est une faute qui balance le match mais elle est grossière. Elle est à 70 ou 80 mètres du but donc il n’y a aucun besoin de faire ça. Le joueur de Charleroi pousse son ballon, la balle est à 7 ou 8 mètres quand le tacle arrive. Il a de la chance de bien prendre le joueur de Charleroi parce que pour le même prix un tacle pareil peut avoir de lourdes conséquences. Donc oui c’est rouge, même rouge vif."