Stéphane Breda sur le penalty au Standard : "l’arbitre n’avait qu’une solution, exclure Laïfis"

Alors que l’on joue la 80e minute à Sclessin ce dimanche soir, l’arbitre de la rencontre Lothar D’hondt est appelé par l’assistance vidéo pour analyser un tirage de maillot de Laïfis dans la surface de réparation du Standard. L’international chypriote sera finalement exclu et le pénalty transformé par les Courtraisiens. Pour Stéphane Breda, la décision de l’arbitre est logique.

"On voit nettement aux images qu’il y a un tirage de maillot. Malheureusement pour le joueur du Standard il est suffisant pour empêcher l’attaquant de jouer normalement le ballon. On voit qu’il sait tirer mais qu’il ne prend pas la balle comme il aurait voulu. Je pense effectivement qu’il faut siffler cette faute même si le tirage de maillot est très court dans la durée mais il est suffisant pour déstabiliser l’attaquant par rapport à son tir. À partir du moment où il siffle pénalty, l’arbitre n’a qu’une solution, c’est d’exclure le joueur puisqu’il brise une chance de but. Je pense donc que la décision est bonne."