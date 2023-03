Stéphane Breda : "L'arbitrage est critiquable et est critiqué. C'est tout à fait normal, mais ..."

Pour Stéphane Breda, "l’arbitrage est critiquable et critiqué, et c’est normal. C’est tout à fait humain et légitime dans une certaine mesure. Mais il faut faire preuve de tact et la semaine passée, certains entraîneurs sous le coup de l’émotion ont été très virulents." Il ajoute, "c'est légitime que les clubs s’interrogent sur l’arbitrage. Ils peuvent questionner la Fédération, rentrer un rapport et même rencontrer et échanger avec les arbitres en début de saison. Certains clubs en profitent et d’autres pas, c’est dommage." Il complète, "certaines décisions de la semaine passée ne sont pas explicables et on peut tout à fait comprendre l’incompréhension qui règne au sein des joueurs, des supporters et même des clubs."

Du côté de notre journaliste, Pascal Scimè, on veut comparer ce qui se passe en Pro League avec ce qui se passe dans les autres championnats européens. "Sur ce sujet, le monde est un village. Par exemple, en Italie, on polémique sur les décisions arbitrales et sur le VAR sauf qu’il y a de gros moyens qui sont déployés, que tous les arbitres sont professionnels et que le chef du VAR européen est italien. En France, pas un week-end ne passe sans qu’il n'y ait une polémique. En Angleterre, devant le VAR, il n’y a personne, les arbitres n’osent pas prendre des décisions. Il n’y a qu’en Allemagne où ça se passe relativement bien." Il poursuit sur la Pro League, "on doit aider les arbitres. Les polémiques n’aident pas toujours mais certaines permettent de prendre conscience. C’est au niveau du fonctionnement et du département que quelque chose ne va pas." Il termine en se questionnant, "les arbitres d’aujourd’hui sont-ils mieux formés qu’il y a 10 ou 20 ans ? Est-ce que les jeunes arbitres sont arrivés à maturité avant d’être lancés en D1A, ou est-ce uniquement de la publicité pour les formations en les lançant trop vite ? Beaucoup de questions qui restent sans réponse."

Enfin pour notre consultant, Clément Tainmont, cette semaine, l’arbitrage a donné le bâton pour se faire battre. "On arrive à un moment charnière de la saison, un moment tendu avec des objectifs très importants que ce soit pour les entraîneurs ou pour les dirigeants. Du coup, dans leurs réactions, ils vont malheureusement être plus virulents envers les arbitres. Il faut faire quelque chose au niveau de l’ambiance générale car il suffit d’une mauvaise décision pour que l’arbitre perde le fil de la rencontre."