Stéphane Breda : "Il faut demander à Frank De Bleeckere ce qu’il demande aux arbitres"

Stéphane Breda est revenu sur les phases importantes de la 30e journée de Pro League dans "Complètement Foot". Une journée qui s’est passée relativement bien pour nos arbitres.

La 30e journée de Pro League a été plutôt relativement calme au niveau arbitrage. Dans la rencontre Charleroi – Standard, Stéphane Breda a apprécié la prestation de l’arbitre : "Jasper Vergoote a très bien géré les choses. Il n’a pas été spectateur des faits et il a su ramener le calme. Ce n’était pas un bon match de foot, mais il a bien géré ça."

Sur la phase entre Dewaele et Heymans, il n’y a pas de carte rouge, je pense que c’est un fait de jeu.

Et notre arbitre Complètement Foot d’ajouter sur la phase entre Dewaele et Heymans. "Il n’y a pas de carte rouge, je pense que c’est un fait de jeu. Il y a contact, mais ils sont allés au ballon. Il n’y a pas d’intention volontaire de donner un coup."

Sur le derby Antwerp – Beerschot, Stéphane Breda est revenu sur le penalty non sifflé et le but annulé :

"J’ai l’impression que le gardien touche avec son genou le pied d’appui joueur du Beerschot. Mais ce n’est pas très net, c’est sans doute pour ça que le VAR n’intervient pas, il laisse à l’appréciation de l’arbitre. Mais en voyant les images je pense qu’il y a penalty. Quant au but annulé, il y a une faute plus tôt dans l’action. On est dans la continuité, il faut donc annuler le but."