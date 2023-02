Stéphane Breda et la crise du VAR : "Certains arbitres ont la trouille !"

Buchanan ne doit plus rien craindre : depuis l’intronisation de l’arbitrage vidéo en D1A lors de la saison 2018-19, le VAR a remplacé la Commission Review. Quoi que contienne le rapport de l’arbitre, aucune poursuite n’est donc plus possible puisqu’aucune faute n’a été signalée lors du match….

" Il y a un double problème dans l’application du VAR en Belgique " reprend Breda. " D’abord une limite technique car on n’investit pas suffisamment de moyens dans une technologie de pointe : la ligne 3D tracée pour le hors-jeu est lacunaire et dépend du nombre de caméras installée pour le match. Passez-moi l’expression, un Eupen-Saint-Trond sera toujours défavorisé par rapport à un Standard-Anderlecht… L’autre problème est humain : les arbitres, même au sein du VAR, doivent être dotés de personnalité. Or, je constate de plus en plus un manque de courage et une difficulté à gérer la pression… même à Tubize, loin des stades, dans le local qui remplace le fameux ex-bus du VAR. Les arbitres sont formatés… légitimement car on doit tendre à une uniformité des décisions. Mais du coup, ils décident avec la crainte de déraper : certains ont la trouille ! (sic) Il faudrait mieux les accompagner psychologiquement, comme c’était le cas avec le spécialiste Jef Brouwers. "