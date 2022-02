Stéphane Breda dans Complètement Foot sur Vanzeir : "Le geste est déplacé, mais on aurait pu sanctionner le geste du défenseur, ça évite ce genre de faute"

Notre consultant arbitrage Stéphane Breda est revenu sur les faits de match dans "Complètement Foot" de la 27e journée de Jupiler Pro League et notamment sur le match Charleroi - Union Saint-Gilloise.

La 27e journée de Pro League au niveau arbitrage a surtout été marquée par la carte rouge et la faute de Dante Vanzeir sur Valentine Ozornwafor. Une faute qui risque de valoir pas mal de matches de suspension à l’attaquant.

"C’est triste de voir ça", commence par expliquer Stéphane Breda. "Je n’ai pas besoin d’expliquer cette phase qui m’a fait repenser à Gilles De Bilde il y a des années. On voit un attaquant ceinturé qui pète un plomb et assène un coup, avec un joueur qui subit les conséquences. Le comité sportif risque de mesurer les conséquences du geste. Le geste est déplacé, mais si on pouvait régler ça et sanctionner le geste du défenseur, ça pourrait éviter ce genre de souci. Les conséquences aggravantes par contre, c’est la situation du joueur. La blessure va peser. Et le fait que Vanzeir a été retenu, c’est de l’antijeu, ça ne va pas jouer dans la sanction."

Stéphane Breda est aussi revenu sur les propos de Denis Undav qui s’est plaint de l’arbitre qui ne s’est adressé à l’attaquant qu’en français.

"Je suis surpris de l’arbitre qui est un international et qui maîtrise parfaitement l’anglais pourtant. On s’adresse à eux en anglais. Peut-être que ça a été un peu chaud entre eux pendant le match."

L’Union Saint-Gilloise devra donc faire sans ses deux attaquants la semaine prochaine lors de la réception d’Eupen samedi.