Stéphane Breda dans Complètement Foot : "La communication de Stéphanie Forde laisse à désirer et Frank De Bleeckere devrait communiquer"

Notre consultant arbitrage Stéphane Breda est revenu sur les faits de match dans "Complètement Foot" de la 27e journée de Jupiler Pro League.

Le VAR continue encore et toujours de faire parler de lui en Pro League. Cela a tout d’abord commencé à Seraing où pour Stéphane Breda, "oui, il y avait penalty. On donne à l’arbitre sur un plateau de corriger son erreur. Je ne comprends pas qu’Arthur Denil ne suit pas l’avis du VAR."

Toue l’équipe de Complètement Foot est aussi revenue sur d’autres phases qui posent question tout au long de ce week-end, notamment à Anderlecht.

Pour Pascal Scimè, "on change les règles en pleine saison, c’est anormal. Pas mal d’équipes ont dû se faire avoir. Dans n’importe quel autre pan de la société si on change les règles ça ne va pas. La justification des dirigeants de l’arbitrage est assez problématique."

Un avis partagé par Stéphane Breda : "Oui c’est spécial cette justification. Je voudrais passer un coup de gueule, la communication de Stéphanie Forde, Directrice Opérationnelle du Département Arbitrage de l’Union Belge laisse à désirer et Frank De Bleeckere devrait communiquer. C’est facile pour lui de pousser quelqu’un devant et ne pas prendre ses responsabilités. Surtout on annule un but car il n’y a pas assez de caméras, ça ne va pas. Après, il n’y a rien de nouveau sous le soleil, mais c’est vrai que c’est mis en lumière car le nombre de caméra n’est pas le même dans tous les stades et donc on dit qu’on ne sait pas tracer la ligne."