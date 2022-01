Stéphane Breda dans Complètement Foot : "J'admire beaucoup Nainggolan mais je ne l'ai encore jamais vu arbitrer"

Il y a eu énormément de phases arbitrage à discuter lors de la 23e journée de Pro League. Notamment lors du match Malines – Anderlecht avec un penalty non sifflé sur Raman.

"Au départ de l’action, il y a une faute et puis Raman perd le contrôle du ballon. Je préfère qu’on ne siffle pas ce genre de phase, même si c’est une zone grise. Ici Raman profite de la faute alors qu’il n’a plus le contrôle du ballon. Raison pour laquelle le VAR n’intervient pas", commence par nous expliquer Stéphane Breda.

Si la décision est bonne lors de cette rencontre, Stéphane Breda souligne aussi les bonnes décisions lors du match Union – Genk avec les deux penalties. Et réagit au tweet de Radja Nainggolan ...

"Les deux décisions sont bien prises. Onuachu met sa main d’abord, mais pour garder sa distance. Il tombe dans l’action, le penalty est clair. Et sur le 2e, l’attaquant est coupé dans sa course et il est touché dans le dos. Je ne vois pas pourquoi on discute cette phase. J'admire beaucoup Nainggolan mais je ne l'ai encore jamais vu arbitrer"