Stéphane Blancafort de "Ici tout commence" dévoile une photo de son fils : "Il a de qui tenir"

Dans un post publié sur ses réseaux sociaux ce mercredi 11 octobre, Stéphane Blancafort a dévoilé une photo de son fils, Bastien, qui semble ne pas avoir laissé indifférents les internautes.

Bien connu des téléspectateurs pour ses rôles dans "Tandem" et "Tropiques criminels", l’acteur Stéphane Blancafort s’illustre désormais dans "Ici tout commence". Aux côtés de son ami à l’écran comme à la ville Benjamin Baroche, il prête depuis le mois de mai dernier ses traits à Marc Leroy, un personnage qu’on a récemment pu découvrir dans son rôle de père, suite à l’arrivée de son fils Thibault à l’Institut Double A. Une casquette que l’acteur ne connaît que trop bien, puisqu’il est lui-même le père de quatre enfants : une petite fille de cinq ans, et trois garçons plus âgés.

Ce mercredi 11 octobre, Stéphane Blancafort a d’ailleurs partagé une photo de l’un d’eux, qu’il présente en légende comme "Bastien, son second fils". Un cliché qui semble avoir fait son petit effet auprès de ses abonnés. "Aussi canon que son papa", "Beaux de père en fils", "Il a de qui tenir"… De nombreux commentaires n’ont pas tardé à apparaître sous le post, tous plus élogieux les uns que les autres.