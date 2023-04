Stéphane Bern parle de sa situation financière critique

Stéphane Bern a pris la parole pour évoquer sa situation financière suite à l'achat du collège Royal de Thiron-Gardais dans le Perche en France.

Depuis 2012, l'animateur est le propriétaire de ce lieu dans lequel on peut retrouver un jardin à la française comme on a pu le voir grâce à "Jardins et Loisirs".

Stéphane Bern en dit plus sur son investissement et sur le prix qu'il a mis pour obtenir ce bien : "Je l’ai acheté, en très mauvais état pour le prix d’un petit appartement parisien : 300 000 euros. Au début, on me disait : Avec 150 000 ou 200 000 euros, vous pouvez le restaurer. Mais il y a eu plein de soucis, comme la mérule, qui n’étaient pas prévus."

Le présentateur qu'on retrouvera dans la fiction "Bellefond" le 25 avril prochain à 20h25 sur La Une déclare perdre beaucoup d'argent avec cet achat : "Je me suis endetté au-delà de mes capacités : 4 millions d’euros à rembourser sur 25 ans. J’ai refusé toutes les aides publiques. Tout mon argent y passe, mes droits d’auteur, l’argent des émissions. Ici, c’est un peu le tonneau des Danaïdes".

Au journal "Le Parisien", Stéphane Bern explique avoir été mal payé durant sa carrière : "Dans ma vie, je ne suis jamais allé renégocier un contrat. J'ai été mal payé. J'ai accepté des prime time à 2 000 euros la soirée. J'ai bien conscience que c'est plus que ce que gagnent beaucoup de gens en un mois. Mais dans notre métier, c'est très peu...".