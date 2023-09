Stéphane Bern explique pourquoi il a refusé de présenter Affaire Conclue

L'émission "Affaire Conclue" diffusée sur La Une a connu deux animatrices avec Sophie Davant et Julia Vignali mais un autre animateur aurait pu présenter ce programme.

En effet, parmi les premières pistes concernant l'animation d'Affaire Conclue, France 2 avait pensé à confier à Stéphane Bern la présentation de l'émission.

Dans les colonnes du "Figaro", il revient sur son refus : "Mais, contrairement à ce qui a été raconté, je n'ai pas refusé cette émission par dédain. J'avais fait le pilote et ça marchait très bien. Mais j'animais déjà 'Secrets d'histoire', 'Laissez-vous guider', les cérémonies comme celles du 14-Juillet, et je me suis dit que je ne pouvais pas faire la brocante. Cela faisait un peu vieux chiffon, vieille dentelle."

Si Monsieur Patrimoine en France ne voulait pas faire une émission autour de la brocante, il a dans ses cartons un projet de série sur la royauté brittanique : "C'est difficile, la fiction. France Télévisions vient de refuser le projet, mais je crois qu'il y a d'autres chaînes qui sont intéressées. Elle est écrite, mais, comme il y avait un développement international envisagé, elle a été rescénarisée par des Américains. Et, ma foi, ils ont l'air d'avoir bien compris l'esprit de ce que nous voulons faire."

Il faudra voir si Stéphane Bern trouve un diffuseur pour sa nouvelle série.