Stephan Streker s'interroge sur Jan Vertonghen : "Sur ses derniers matches, diriez-vous que c'est un Diable Rouge indiscutable ?"

Au début du mois d'octobre, le sélectionneur fédéral Roberto Martinez avait déclaré dans une interview exclusive pour la RTBF que les Diables Rouges étaient "plus forts qu'en 2018". Des propos qui ont fait réagir notre consultant Stephan Streker sur le plateau de La Tribune ce lundi.

"Le seul point sur lequel on est plus forts qu'en 2018, c'est que Kevin De Bruyne, notre meilleur joueur, est meilleur qu'en 2018 et que notre gardien, Thibaut Courtois, est encore plus fort. Autour d'eux, on a perdu des cadors extrêmement importants. Tout le monde a quatre ans de plus et c'est quand même embêtant", a confié Streker, visiblement agacé par la déclaration de Martinez.

Avant de poursuivre : "J'ai l'impression que Martinez oublie que la Coupe du monde va se jouer en 2022, sur un mois. Dans son esprit, il y a une sorte de nostalgie de 2018. Admettons que ce ne soit pas le nom de Jan Vertonghen avec le numéro 14 à Anderlecht, diriez-vous que ce joueur est un Diable Rouge indiscutable? Cette nostalgie par rapport à tous les joueurs qui sont en train d'éclore est un peu bizarre".