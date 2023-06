Stephan Streker positive sur "l’affaire Courtois" : "Il y a un problème mais il n’y a pas encore de divorce"

Avec son départ anticipé, Thibaut Courtois a provoqué une immense déflagration. Un tremblement de terre qui pourrait encore provoquer quelques répliques. Le grand absent a en tout cas été au centre de toutes les conversations avant le match des Diables rouges contre l’Estonie.



"J’ai envie de lui dire : 'respire un grand coup, remets-toi les idées en place et rappelle-toi que tu fais le plus beau métier du monde' ", entame Frédéric Waseige. "Je ne trouve pas ça très sympa, notamment vis-à-vis du nouveau coach. Un jeune coach qui vient en Belgique. Thibaut sort ça et il sème un peu la zizanie (…) Face à l’Autriche, la Belgique poussait pour faire 2-1 et tout le stade criait 'Thibaut Courtois, Thibaut Courtois'. Qu’il se nourrisse de ça. De l’amour des gens. Il vaut mieux écouter les gens qui vous aiment que l’entourage qui ne dit pas toujours ce qu’il faudrait".



"C’est la première fois que je suis déçu par quelqu’un que j’admire énormément", embraie Stephan Streker. "Je peux entendre que lui estime qu’il est un peu sous-estimé en Belgique. Même si c’est évidemment le meilleur gardien du monde. C’est le plus grand gardien et un des plus grands joueurs de l’histoire du football belge. Je ne savais pas qu’être capitaine était un enjeu aussi important. Je ne sais pas si Thibaut Courtois a voulu utiliser cela pour s’en aller pour d’autres raisons. Indépendamment de tout, c’est incroyablement triste".



Nicolas Frutos rappelle que quand on joue pour les Diables "on représente onze millions de personnes". "On doit avant tout respecter ces gens-là qui travaillent toute la journée et attendent de voir leurs idoles. S’il avait besoin de temps pour se marier, il aurait pu le dire au coach. Je ne vois pas Messi quitter la sélection comme ça. Et c’est le meilleur du monde".