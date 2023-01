Stephan Streker : "Mignolet sera Soulier d'or, mais Teddy Teuma aurait dû l'être"

La cérémonie du Soulier d'or aura lieu mercredi 25 janvier et devrait sacrer Simon Mignolet. Sur le plateau de la Tribune, Stephan Streker a cependant souligné l'année 2022 réalisée par un autre joueur de Pro League. "Simon Mignolet sera Soulier d’or. Mais j’estime que Teddy Teuma aurait dû être Soulier d’or. L’équipe de l’année n’est pas Bruges, mais l’Union. Quand on voit ce que Teuma a fait durant cette année 2022, honnêtement c’est sidérant. Si on se demande ‘qui est le meilleur milieu de terrain en perte de balle’, à mon avis il est en tête. Si on se demande ‘qui est le meilleur milieu de terrain en possession de balle', il n’est pas loin d’être dans les premiers aussi. Quelqu’un qui performe à ce niveau-là doit être Soulier d’or, sans hésiter."