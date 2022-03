Stephan Streker : "La différence entre Lukaku et Hazard, c’est que Romelu a connu énormément de coups durs"

"Le gouvernement britannique a gelé les avoirs du propriétaire du club, Roman Abramovitch et les avoirs du club. C’est même compliqué pour le club de payer les factures et donc les déplacements du club, notamment à Lille ce mercredi en Ligue des Champions. Les choses ont bougé ces derniers jours puisque les Blues peuvent désormais dépenser jusqu’à un million en frais de matchs contre 600 000 avant. Mais les seuls revenus pour Chelsea actuellement sont les droits télé et les primes versées par l’UEFA et la fédération anglaise pour leur parcours en Ligue des Champions et en Cup. Il n’y a plus de sponsoring, il n’y a plus de billetterie ni de merchandising puisque les boutiques du club sont fermées", retrace Sara Menai.

Une situation qui pourrait permettre aux Blues de repartir pour une belle histoire pour Stephan Streker : "On avait dit à propos de Newcastle qu’ils pouvaient perdre leur âme en étant racheté par des richissimes. Est-ce qu’il n’y a pas finalement un retour à quelque chose de plus noble pour les fans de Chelsea ? Ils ont tout gagné et ils redeviendraient peut-être un club purement anglais avec un peu moins d’ambition".

"Ça me gêne moins par rapport à Roman Abramovitch lui-même qui est un des oligarques, et ils ne sont pas si nombreux, à être ciblés par les sanctions internationales. C’est un proche de Poutine et ça me paraît tout à fait logique qu’on le sanctionne lui. C’est plus problématique toutes les sanctions qui sont prises vis-à-vis des clubs ou des sportifs russes qui n’ont rien demandé à personne et qui sont victimes de la situation", explique Manuel Jous.

Philippe Albert apprécie, lui, la nuance apportée dans les sanctions : "Je suis tout à fait d’accord avec les sanctions contre le président mais je trouve que l’allègement des sanctions est bien parce qu’il y a des centaines de salariés qui travaillent pour ce club qui n’ont strictement rien à voir là-dedans".