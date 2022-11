Stephan Streker : "Jan Vertonghen est un immense joueur mais il n’a plus sa place chez les Diables"

Jan Vertonghen s’est occasionné une petite frayeur dimanche, avant la rencontre entre le Sporting d’Anderlecht et l’Antwerp (0-0). Gêné au mollet, le défenseur des Diables Rouges a passé des examens qui n’ont finalement rien révélé de grave. Vertonghen devrait donc faire partie de la sélection de Roberto Martinez, qui sera dévoilée jeudi à 12 heures. Une décision qui ne ravit pas Stephan Streker, consultant de La Tribune.

"J’ai un gros doute sur Jan Vertonghen. Vu ce qu’on voit sur le terrain, il n’a plus sa place aujourd’hui. C’est un immense joueur, le joueur le plus capé. Je l’ai adoré. Il était fantastique mais ce n’est plus du tout le cas maintenant", a expliqué Streker.

Ce à quoi Marc Wilmots a répondu : "Si on avait écouté les médias en 2002, je n’aurais jamais été à la Coupe du monde au Japon. J’étais mort et on m’a gardé. Peut-être que Jan va faire une grande Coupe du monde et tout le monde dira qu’il a le métier et l’expérience".

"Son expérience est primordiale pour une Coupe du monde", a conclu Philippe Albert, visiblement en désaccord avec Streker.