Stephan Eicher sort un EP uniquement en digital, et trois autres suivront

"On retrouve ce phrasé et ce timbre vocal (typiques de Stephan Eicher)" analyse Bruno Tummers à l’écoute de la plage-titre de cet EP.

Cette chanson est signée par son auteur fétiche, Philippe Djian. Les deux hommes s’étaient rencontrés sur une émission télévisée d’Antoine De Caunes début des années 1980 et ont alors collaboré pour sortir des classiques comme Combien de temps, et bien entendu l’album Engelberg qui contient les tubes Pas d’ami comme toi et Déjeuner en paix.

Après ce succès, Stephan Eicher s’aventure dans des sonorités plus électroniques avant de revenir à de la musique acoustique. "Il a un peu perdu le grand public mais il n’avait vraiment pas cette envie de devenir un faiseur de tubes, et de passer à la radio. Ce qu’il voulait c’était la création sans limite, sans frontière, sans barrière" explique le chroniqueur musical de VivaCité.

D’autres EP digitaux sont également prévus et parcourront une grande variété de genres : un EP plus rock, un autre plus soul, un plus électro.

L’artiste suisse de 61 ans sera en concert le 16 mars au Théâtre royal de Mons et le 17 mars au Forum de Liège.