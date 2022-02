Stephan Eicher revient en Belgique pour deux concerts qui s’annoncent magiques

C’est dans la perspective de ses concerts au Théâtre Royal de Mons et au Forum de Liège les 16 et 17 mars prochains que l’émission “Alors On Sort ?” met en lumière Stephan Eicher.

C’est en 1987 que l’artiste est entré dans la vie de beaucoup de Belges avec son tube “Combien de temps”. Et puis, quatre ans plus tard, l’album Engelberg, qui marque le début de sa collaboration avec Philippe Djian, devient un recueil de tubes.

On a de la chance que Stephan Eicher ait chanté en français ; parce que, à la base, ce Suisse, fils d’une Alsacienne et d’un gitan yéniche, parle plutôt allemand. Tous à Mons et Liège, pour saluer un artiste important, un musicien talentueux et un homme touchant.