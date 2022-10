Stephan Eicher : "Mon rôle dans le groupe et avec le public a changé"

Stephan Eicher, c'est la délicatesse des sons combinée à un instinct subversif et à une sensibilité aux changements majeurs de nos sociétés. L'artiste n'hésite pas à remettre en question l'industrie du disque, dans laquelle il a baigné pendant de longues années, qui préfabrique la musique. Il déplore le besoin de "créer des stars dans la musique" alors que cet art devrait se résumer à "des individus, des musiciens qui jouent avec des autres musiciens".

"Je crache dans la soupe" reconnaît-il dans Entrez Sans Frapper, "mais il faut comprendre le problème et commencer à réagir. Si vous venez à mes concerts aujourd'hui, mon rôle dans le groupe, avec le public, a changé. Je trouve que je dois rencontrer mon public à la hauteur des yeux. Il faut arrêter de faire de grosses musiques, une explosion, le rideau qui s'ouvre et l'humain qui s'exprime. Cela me fait un peu chier, c'est un peu passé cela. Mais des musiciens qui créent quelque chose ensemble et qui deviennent plus grands que l'humain lui-même, cela m'intéresse".