Stephan Eicher : “J’ai créé une scène en forme de radeau parce que ma vie était en morceaux”

Laissez-vous emporter par la douceur des compositions du pianiste franco-britannique Riopy. Cet artiste autodidacte au passé douloureux est devenu aujourd'hui une figure éminente de la musique classique contemporaine. Riopy se produit dans les salles de concert les plus prestigieuses du Monde : Royal Opera House de Londres, Château Marmont de Los Angeles et Villa Reale de Milan... Et bientôt sur la scène du Bozar à Bruxelles le 19 novembre prochain !