Ce dimanche 30 octobre dans l'émission Classic Hits, découvrez le nouvel album de Stephan Eicher, Ode, qui sort ce 28 octobre, ainsi qu'une interview exclusive au micro de notre animateur et programmateur Dominique Ragheb.

L'artiste y explique notamment la construction de cet album qui "sent l'automne", selon lui, et comment il envisage d'interpréter et de défendre ce projet sur scène.

Une rencontre à voir en vidéo le jour-même.