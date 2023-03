Stephan Balleux à la nouvelle Fondation blan la démesure en exposition

La Fondation blan accueillera entre trois et six artistes en résidence avec des ateliers installés dans la cave, investis pour l’occasion par Stephan Balleux avec des vitrines présentant des documents et les créations plastiques qui en résultent ; de minuscules photos qui apparaissent comme des fragments d’une image plus grande, comme un recadrage qui brouille le sens ; la phrase "La terre est dure le ciel est loin" gravée dans le marbre qui se déploiera sur bâche en façade du bâtiment… et jusque dans la chaufferie, cul-de-sac du parcours qui se termine sur Le Récit Spéculaire en résine et argent, une sorte de miroir sans image. Nous voilà renvoyés à nous-même.