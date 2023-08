Stembert (Verviers) : une entreprise veut s'installer dans le zoning, des riverains redoutent le bruit

Une entreprise de terrassement veut déménager dans le zoning de Stembert à Verviers. Des riverains s’inquiètent : il y aura un concasseur, ça va faire du bruit. Les patrons de l'entreprise veulent rassurer et soulignent qu'ils sont là en zone d'activité économique industrielle.

Un concasseur

Terrac fait des terrassements, des aménagements extérieurs, des démolitions et "déconstructions". Les déchets comme briquaillons, pierres, et bétons armés, ça se recycle, mais avant de recycler, il faut les concasser.

Des voisins du zoning s’en inquiètent : une machine à concasser, ça fera du bruit. Une nouvelle entreprise, ça fera du charroi. Ces riverains tentent de mobiliser sur les réseaux sociaux : "réagissez et rejoignez-nous" écrit l’un, "le souci, c’est tous les camions qui risquent d’augmenter et de traverser notre village" s’inquiète un deuxième.

"On a prévu une machine de petite capacité" veut rassurer Claudy Manguette, l’un des patrons. Les matériaux à concasser ne viendront pas de loin et la société ne concassera que "soixante jours par an au maximum et pendant les heures de bureau". C’est ce que prévoit la demande de permis.