Stembert : pétition contre le concassage

Claudy Manguette, l’un des patrons de Terrac, explique qu’un remblai est bien prévu, à partir du point bas du terrain jusqu’à sa moitié, histoire de disposer d’une surface horizontale pour pouvoir y travailler, comme l’ont fait d’autres entreprises du zoning, mais il n’y aura pas quatre mètres de remblai sur toute la surface, qui ne sera pas entièrement bétonnée : "c’est impossible. Il y a 30.000 mètres carrés ! Au prix du béton, c’est inimaginable !".

- Qu’est-ce qui sera bétonné alors ?

- Les halls, les abords des halls et les parkings extérieurs. A mon avis, ça va faire quinze pour cent [de la surface totale du terrain ndlr].

- Il n’y a pas d’égout et vous comptez infiltrer vos eaux usées ? C’est vrai ?

- Oui.

Le voisin, Pierre Grosjean, nous rappelle que Terrac introduit sa demande pour la deuxième fois. Il insiste sur le fait que la première demande a été rejetée et que dans celle-ci, pas grand-chose n’a changé. Sauf les niveaux de décibels des machines à cribler et à concasser, qui ont diminué. Mais pas suffisamment estime-t-il. Il cite les chiffres de 102 et 93 décibels. "Est-ce que les travailleurs du parc à conteneurs voisin vont devoir travailler avec des casques anti-bruit ? Et en rehaussant de quatre mètres, le son va partir bien au-delà de la rue Bronde !"

Combien de jours de concassage ?

Les machines à cribler et à concasser les briquaillons, selon la demande de permis, ne doivent fonctionner que soixante jours par an. "Nous n’avons aucune garantie qu’ils vont respecter ce critère s’alarme Pierre Grosjean, aucun moyen de le contrôler et aucun recours s’ils ne respectent pas". "Celui qui se plaint, il vient mettre une chaise devant le site et il vérifie les jours qu’on concasse" rétorque Claudy Manguette, qui confirme estimer le trafic de camions sur le site à dix par jour.

Pour le reste des mesures précises, l’épaisseur exacte du remblai, la surface bétonnée, les décibels produits par les machines à concasser et à cribler, la suppression ou non d’une haie, le patron de Terrac invite "les personnes qui s’interrogent sur le projet à aller lire le permis à la ville". Le dossier est consultable au service de l’urbanisme, pont de Sommeleville à Verviers jusqu’au 1er septembre à 14h00.

Pierre Grosjean refuse l'étiquette 'nimby'. Il sait qu'il est le voisin d'un zoning industriel. Ce n'est pas le fait qu'une entreprise s'installe qui l'ennuie assure-t-il. C'est ce projet-là qui ne lui convient pas. "L’année dernière, nous étions quelques-uns à avoir envoyé des courriels et le permis avait été refusé. Cette année, non seulement nous allons faire de même, mais nous allons également faire circuler une pétition ici dans le quartier pour nous opposer à ce projet".

La pétition que font circuler les opposants :