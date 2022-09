Stembert: des panneaux solaires partagés par des locataires d'habitations sociales

Des panneaux solaires sur les toitures de 18 habitations sociales occupées par des locataires. Ça se passe à Verviers, dans le village de Stembert.

Un projet pilote

Il s'agit d'un projet pilote en matière de partage d'énergie renouvelable. Le deal est simple: c'est le gestionnaire de réseau ORES qui paie les panneaux. On crée de cette manière une "ferme collective" de panneaux solaires où chaque locataire participant bénéficie d'une réduction de sa facture d'électricité.

"C'est un mini-réseau énergétique qui met plusieurs logements ensemble avec des panneaux photovoltaïques, et la production de ces panneaux va être partagée par un certain nombre de locataires" explique Gilbert Schaus, directeur général de la société de logement social Logivesdre. "L'objectif, c'est d'essayer de faire baisser le prix de leur consommation d'électricité et de diminuer ainsi les charges. C'est un projet qui a été mis au point avec Ores qui a offert des panneaux. Actuellement, il y a 18 logements concernés sur 23. Celui qui n'a pas voulu le faire, c'est son droit. Il y en a peut-être qui vont adhérer à un autre moment."

Ça me permet de payer moins cher

Une formule qui a en tout cas séduit cette locataire, surtout depuis la flambée des prix de l'énergie: "J'habite ici au premier étage" témoigne Louisiane. "J'ai dit oui, on est venu et on m'a expliqué qu'il fallait par exemple faire tourner les machines quand il y a du soleil pour faire des économies. Et ici je paye moins cher. Il y a un mois où je n'ai rien payé du tout, et d'autres mois, je paye moins."

Les 44 panneaux solaires installés sur ces habitations sociales devraient couvrir 30% de la consommation en électricité des 18 ménages qui ont pris part à cette expérience pilote.