STEM : un événement à Charleroi pour visibiliser les femmes au cœur de l’innovation

La présentation sera suivie d’une discussion. En plus de Laurence Guiot, la table ronde rassemblera quatre femmes de terrain au parcours inspirant.

Phédra Clouner Directrice générale adjointe de l’agence nationale de cybersécurité. Après des études d’histoire de l’Antiquité et un master en Sciences de l’information et de la documentation, elle a fait sa place dans le secteur de la cybersécurité qui reste très masculin. Aussi, pour motiver les femmes à se lancer dans cette filière, elle a co-fondé l’antenne belge de Women4cyber.

Nadia Aimé, un bel exemple de résilience et de réussite à toutes épreuves. Autodidacte, après un parcours scolaire très complexe, l’informatique a changé sa vie. Elle est aujourd’hui spécialiste en cybersécurité chez Microsoft et porte un message d’espoir et de confiance pour les femmes et particulièrement pour les mamans solos. Son histoire ouvre la voie…

Laure Lemaire est sociologue et économiste, ex-chercheuse spécialiste de l’étude de l’impact des Technologies de l’information et de la communication (TIC) sur les transformations du travail et des métiers (FTU Namur et Université de Liège – Lentic). Depuis 2007, elle est directrice d’Interface 3, une asbl de formations qualifiantes favorisant l’accès des femmes aux professions de l’informatique. Elle participe au plus près au développement de nouvelles carrières.

Enfin, Julie Henry, didacticienne en informatique, en TIC et en sciences. Chimiste de formation, elle est agrégée en chimie/biologie/physique et docteure en didactique de l’informatique. Elle occupe le poste de cheffe de projets STEAM à l’UNamur. Ses recherches portent sur l’éducation aux STEAM pour susciter de l’intérêt auprès des jeunes et particulièrement des filles, dans les matières scientifiques.

Ce programme qui s’annonce d’une grande richesse sera animé par Sofia Cotsoglou, journaliste à la RTBF.

