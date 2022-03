Stellantis vise 100% de ventes de véhicules électriques en Europe en 2030

Stellantis veut vendre 100% de véhicules électriques en Europe à horizon 2030 et 50% aux États-Unis, a annoncé le groupe mardi.

Avec 75 modèles et 5 millions d'électriques vendues chaque année dans le monde, le groupe issu de la fusion de Peugeot-Citroën et Fiat-Chrysler veut diviser ses émissions de carbone par deux d'ici à 2030 par rapport à celles 2021 et les abaisser de 90% d'ici à 2038. Le groupe évoque un bilan "zéro émission carbone" avec 10% de compensation maximum.

Le groupe compte lancer 75 modèles électriques d'ici à 2030 pour ses marques Peugeot, Opel, Fiat, Alfa Romeo ou Maserati, a indiqué son directeur général Carlos Tavares en présentant son plan stratégique à Amsterdam (Pays-Bas), où le groupe a son siège.